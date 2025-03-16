Antoine Griezmann'dan futbol dünyasını sarsan karar! Atletico Madrid'in yıldızının yeni adresi belli oldu...

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, futbol dünyasını hayrete düşüren bir karara imza attı.

İspanya La liga'da şampiyonluk yarışında olan Atletico Madrid'de Antoine Griezmann'ın çok sürpriz bir karar aldığı bildirildi.

Fransa ile Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan yıldız futbolcunun, takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

İspanyol basını duyurdu

İspanyol basınından Relevo'nun haberine göre; Antoine Griezmann, Atletico'daki geleceğini büyük ölçüde belirlemek için yönetimle bu ay çok önemli bir toplantı yapacak.

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33 yaşındaki forvetin, ailevi sebeplerden dolayı Avrupa futboluna veda ederek MLS'e gitmek istediği belirtildi.

Hedefi MLS

Haber detayında, Fransız yıldızın ABD takımı Los Angeles FC ile müzakerelerde bulunduğu ve görüşmelerin oldukça ilerlediği ifade edildi.

Griezmann'ın MLS'e transferi gerçekleşmeden önce Atletico Madrid ile son bir görüşme yapacağı vurgulandı.

Bu sezon 41 maça çıkan Antoine Griezmann, 16 kez fileleri havalandırırken, 7 de asist yaptı.