Barcelona kulübünün yeni sezon hazırlık döneminde, beklenenden fazla olay birikti.

Katalan ekibi, İngiltere'deki kampı sırasında Preston North End ile oynayacağı hazırlık maçını iptal etmek zorunda kaldı; zira İngiliz takımı, kadrosundaki çok sayıda eksik nedeniyle maçı yedek oyuncularıyla oynamayı teklif etmişti.

Birkaç gün sonra ise 15 Ağustos'ta Fas'ta oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edilmesiyle ikinci bir aksilik ortaya çıktı.

Barcelona, hızla bir alternatif aramak zorunda kaldı ve önümüzdeki pazar günü karşılaşacağı yeni rakibini Basel'de buldu.

Sport gazetesi, "Maç takviminin normal seyrine döndüğü düşünülürken, Basel ile oynanacak hazırlık maçına bağlı yeni bir sorun ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Barcelona'nın St. Jakob-Park'a yapacağı ziyaretin yarattığı devasa ilgi, İsviçre kulübünün bilet satış sisteminin kapasitesini aşmasına yol açtı ve kulübü kritik bir karar almaya mecbur bıraktı.

Basel, bugün pazartesi, Barcelona ile oynanacak hazırlık maçının biletlerinin genel satış işlemini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

İsviçre kulübü, son saatlerde aldığı taleplerin hacmini sunucularının kaldıramadığını, talebin olağanüstü boyutlarda olduğunu belirtti.

Basel'in yayımladığı açıklamaya göre, taraftarların site sayfasını sık sık yenilemesi, kulübün sunucularına yüz milyonlar seviyesinde talep gönderilmesine neden oldu.

Kulüp, öğleden sonra boyunca satış işlemini sürdürebilmek için sistemlerinin kapasitesini kademeli olarak artırmaya çalıştı, ancak aldığı önlemler yeterli olmadı.

Bu durum karşısında Basel, satış işlemini durdurmaya ve daha fazla kaynak ile imkânla yeniden açmaya hazırlanmaya karar verdi. Bilet satışı yarın salı günü yeniden başlayacak.

Bilet satış işlemi yalnızca elektronik platform üzerinden sürdürülecek. Basel, telefon, e-posta, sosyal medya ağları veya diğer herhangi bir kanal üzerinden yapılan talepleri işleme alamayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Bilet satışındaki sorun, şu an itibarıyla maçın oynanmasını etkilemiyor; zira Barcelona, önümüzdeki pazar günü St. Jakob-Park'ı ziyaret etme konusunda kararlılığını sürdürüyor.