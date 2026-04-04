"Anthony Correia, Eredivisie kulübüyle genel hatlarda anlaşmaya vardı"

De Telegraaf'ın haberine göre, Anthony Correia, FC Utrecht'te Ron Jans'ın yerine geçecek en güçlü aday. Telstar'ın teknik direktörü, cumartesi akşamı takımının FC Groningen'e 0-2 yenilmesini izledi, ancak maçın ardından gündemdeki konu, Domstad'daki olası geleceği oldu. Correia, görüşmelerin yapıldığını bizzat doğruladı.

43 yaşındaki teknik direktör, sezonun bu aşamasında birçok kulüple görüşme yaptığını kabul etti. ESPN'e konuşan teknik direktör, "Ligin bu aşamasında zaman zaman farklı kulüplerle kahve içmeye gidersiniz" dedi.

"Telstar'daki herkes Utrecht'i çok güzel bir kulüp bulduğumu biliyor, bu yüzden kesinlikle kahve içtik," dedi Correia.

Teknik direktörün çevresindeki kaynaklara göre, FC Utrecht onu listenin en başına koydu. Kulüp, bu sezonun ardından emekliye ayrılacak olan Ron Jans'ın yerine geçecek birini arıyor ve Correia'yı ideal aday olarak görüyor. İki taraf arasındaki görüşmeler şu anda ileri bir aşamada.

De Telegraaf'a göre FC Utrecht ve Correia genel hatlarıyla anlaşmaya varmış durumda. Şu anda en büyük engel, müzakerelerde yüksek taleplerde bulunan Telstar. Correia'nın sözleşmesinde herhangi bir madde bulunmadığı için kulüp, yüksek bir tazminat bedeli talep edebilir. Bu nedenle kulüpler arasında şimdilik büyük bir uçurum var.

Bu arada FC Utrecht, başka seçenekleri de elinde tutuyor. FC Volendam'dan Rick Kruys ve yabancı bir aday da son eleme aşamasında yer alıyor. Yine de şu anda Correia bir adım önde.

AZ de Correia'nın olası transfer hedefleri arasında gösteriliyor, ancak bu ilgi o kadar somut görünmüyor. Şu anda odak noktası özellikle FC Utrecht'te; kulüpte onu Jans'ın yerini alacak en önemli aday olarak görüyorlar. Bu da önümüzdeki haftaları onun geleceği açısından kritik hale getiriyor.

Correia ise tüm bu gelişmelere rağmen sakinliğini koruyor. “Bunun ne kadar ileri gideceğini bilmiyorum, ama şu anda bu da önemli değil,” dedi. “Şu anda odak noktam sadece Telstar. Burada çalışmaktan çok keyif alıyorum, çünkü şu anda gerçekten etki edebileceğim yer burası.”