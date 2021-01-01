Antalyaspor'dan ayrılan Adis Jahovic Göztepe'ye resmen geri döndü

Göztepe tarihinin en golcü yabancı oyuncusu Adis Jahovic, üç senelik aradan sonra yeniden İzmir takımına imza attı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Fraport TAV Antalyaspor'dan eski oyuncusu Adis Jahovic'i kadrosuna dahil etti.

İzmir ekibi, 33 yaşındaki oyuncuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Jahovic, transferi için hazırlanan videoda şu ifadeleri kullandı:

"Tam 3 yıl önce beni ve ailemi en çok üzen ayrılıklardan birini yaşayarak evime veda etmiştim. Bugün en az Göztepe'ye imza attığım ilk günkü kadar mutluyum. Bu şanlı formayla sahaya çıktığım ilk an kadar heyecanlıyım. Herkes gün olur evine geri döner. Ben de bugün yeniden evimdeyim. Şimdi eski günlerde olduğu gibi savaşma zamanı."

Türkiye kariyerine 2016-2017 sezonunda o dönem TFF 1. Lig'de oynayan Göztepe'de başlayan Makedon golcü, sarı-kırmızılı ekibin tarihi hasretini sona erdiren kadroda yer alıp Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Ertesi sezona da Göztepe'de başlayan Jahovic, Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 14 gole imza attıktan sonra ara transfer döneminde Konyaspor'a transfer oldu.

Jahovic, daha sonra Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor formaları giydi. Makedon golcünü ayrılmasından sonra ise Göztepe, hücum hattında istediği verimi yakalayamadı.

Son üç sezonda Nabil Ghillas, Demba Ba, Deniz Kadah, Sokol Cikalleshi, Cameron Jerome, Eren Derdiyok, Stefano Napoleoni, Brown Ideye ve Cherif Ndiaye gibi oyuncuları renklerine bağlayan Göztepe, bu oyuncuların hiçbirinden sezonda 10 gollük bir katkı alamadı.

Jahovic, teknik direktör Ünal Karaman'ın forma vermesi halinde ilk maçını bir başka eski takımı Yeni Malatyaspor'a karşı oynayacak.