Antalyaspor'da hedef yenilmezlik serisini sürdürmek
Süper Lig'de 5 maçtır yenilmeyen Fraport TAV Antalyaspor, 24. haftada iç sahadaki Fenerbahçe maçını da kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.
Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 23. haftasında, deplasmanda büyük kısmını 10 kişi oynadığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçını Podolski'nin son dakika golüyle 2-1 kazanarak puanını 25'e yükseltti.
Ligde 5 haftadır rakiplerine kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, 19. haftada Yukatel Denizlispor'u dış sahada 3-0 yendi.
İttifak Holding Konyaspor'la 20. hafta mücadelesinde evinde 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, 21. haftada deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la oynadıkları karşılaşmadan 2-2'lik skorla ayrıldı.
Fraport TAV Antalyaspor, 22. haftada Kasımpaşa'yı iç sahada 3-1 yendi.
Ligdeki en son mağlubiyetini 18. haftada konuk ettiği Göztepe'ye karşı 3-0'lık skorla alan kırmızı-beyazlılar, sonrasında yakaladığı yenilmezlik serisini, 29 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmayı da kaybetmeyip 6 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.
Fenerbahçe'ye karşı ilk yarı üstünlük sağladı
Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon ligin 7. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.
Akdeniz temsilcisi, bir önceki sezonda ise iç sahada sarı-lacivertlilerle 0-0 berabere kalmıştı.