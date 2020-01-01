Antalyaspor'da hedef yenilmezlik serisini sürdürmek

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Antalyaspor, 5 maçlık yenilmezlik serisine Fenerbahçe maçını da eklemek istiyor.

Süper Lig'de 5 maçtır yenilmeyen Fraport TAV , 24. haftada iç sahadaki maçını da kazanıp çıkışını sürdürmek istiyor.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 23. haftasında, deplasmanda büyük kısmını 10 kişi oynadığı BtcTurk maçını Podolski'nin son dakika golüyle 2-1 kazanarak puanını 25'e yükseltti.

Ligde 5 haftadır rakiplerine kaybetmeyen Akdeniz temsilcisi, 19. haftada Yukatel 'u dış sahada 3-0 yendi.

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İttifak Holding 'la 20. hafta mücadelesinde evinde 0-0 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, 21. haftada deplasmanda Hes Kablo 'la oynadıkları karşılaşmadan 2-2'lik skorla ayrıldı.

Fraport TAV Antalyaspor, 22. haftada 'yı iç sahada 3-1 yendi.

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Ligdeki en son mağlubiyetini 18. haftada konuk ettiği 'ye karşı 3-0'lık skorla alan kırmızı-beyazlılar, sonrasında yakaladığı yenilmezlik serisini, 29 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmayı da kaybetmeyip 6 maça çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'ye karşı ilk yarı üstünlük sağladı

Fraport TAV Antalyaspor, bu sezon ligin 7. haftasında deplasmanda oynadığı maçta Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Akdeniz temsilcisi, bir önceki sezonda ise iç sahada sarı-lacivertlilerle 0-0 berabere kalmıştı.