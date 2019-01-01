Antalyaspor

Antalyaspor'da Abdelaziz Barrada ile yollar ayrıldı

Yorum()
AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 30 yaşındaki Faslı oyuncusu Abdelaziz Barrada ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Antalyaspor, 30 yaşındaki Faslı oyuncusu Abdelaziz Barrada ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcuları Abdelaziz Barrada ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Haberin devamı aşağıda

Antalyaspor'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Nasr takımından 29 Ağustos 2018'de transfer olan Barrada, geçtiğimiz sezon İspanya'nın Gimnastic de Tarragona kiralık olarak gönderilmişti.

Editörün Seçtikleri

Barrada, Antalyaspor formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 5, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçta görev yaptı.

Goal twitter

Kapat