Antalyaspor'da Abdelaziz Barrada ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da 30 yaşındaki Faslı oyuncusu Abdelaziz Barrada ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

, 30 yaşındaki Faslı oyuncusu Abdelaziz Barrada ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel futbolcuları Abdelaziz Barrada ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtilerek, "Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Haberin devamı aşağıda

Antalyaspor'a, 'nin El Nasr takımından 29 Ağustos 2018'de transfer olan Barrada, geçtiğimiz sezon İspanya'nın Gimnastic de Tarragona kiralık olarak gönderilmişti.

Barrada, Antalyaspor formasıyla 'de 5, Kupası'nda ise 3 maçta görev yaptı.