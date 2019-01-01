Antalyaspor, Valentine Ozornwafor'a talip oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Galatasaray'ın bu yaz transfer döneminde renklerine bağladığı Ozornwafor için harekete geçti.

, scout ekibinin önerisiyle sezon başında Niyerya ekibi Enyimba Aba'dan Valentine Ozornwafor'u 4 yıllığına kadrosuna katmıştı.

İlerleyen dönemde takımın vazgeçilmez isimlerinden olması planlanan 20 yaşındaki oyuncunun, hem tecrübe kazanması hem de yabancı kontenjanında yer açılması için kiraya verilmesi gündeme gelmişti.

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TRT Spor' un haberine göre 'un, Ozornwafor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Nijeryalı futbolcu için daha önce devreye girmiş ama transfer son anda gerçekleşmemişti.

Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrıldı.