Antalyaspor, Valentine Ozornwafor'a talip oldu
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Galatasaray.org
Galatasaray, scout ekibinin önerisiyle sezon başında Niyerya ekibi Enyimba Aba'dan Valentine Ozornwafor'u 4 yıllığına kadrosuna katmıştı.
İlerleyen dönemde takımın vazgeçilmez isimlerinden olması planlanan 20 yaşındaki oyuncunun, hem tecrübe kazanması hem de yabancı kontenjanında yer açılması için kiraya verilmesi gündeme gelmişti.
TRT Spor' un haberine göre Antalyaspor'un, Ozornwafor'u kiralamak için harekete geçtiği öğrenildi. İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Nijeryalı futbolcu için daha önce Kayserispor devreye girmiş ama transfer son anda gerçekleşmemişti.
Stoper pozisyonunda oynayan genç oyuncu, 5 kez Nijerya U20, 1 kez de Nijerya U23 takımlarında forma giyerken bu yıl Nijerya Milli Takım'ına çağrıldı.