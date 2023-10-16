Antalyaspor'un yıldızı Naldo Pereira, 4 yaşındaki oğlu Davi'yi kaybetti

Antalyaspor, geçtiğimiz ay kaza geçiren Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Antalyaspor'un Brezilyalı yıldızı Naldo Pereira'nın dört yaşındaki oğlu Davi yaşam savaşını kaybetti. Antalya'da 2 otomobil ile motosikletin karıştığı kazanın ardından Naldo ağır yaralanırken Davi yoğun bakıma alınmıştı. 40 gündür yoğun bakımda tedavi gören Davi hayatını kaybetti.

7 Eylül'de saat 11.00 sıralarında gerçekleşen kaza, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1255 Sokak ile Toroslar Caddesi kesişimindeki kontrolsüz kavşakta meydana gelmişti.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FG 4053 plakalı otomobil, Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo'nun kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin kontrolündeki 07 ACP 207 plakalı otomobile yandan çarpmıştı. Tilatti'nin kullandığı otomobil de savrulup, aynı yönde giden Cüneyt Eslik'in kullandığı 07 FEC 17 plakalı motosiklete çarpmıştı.

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Antalyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Seni unutmayacağız Davi! Geçtiğimiz ay kaza geçiren futbolcumuz Naldo Pereira’nın oğlu Davi'nin vefat ettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Minik Davi'ye Allah'tan rahmet; futbolcumuz Naldo ve ailesi başta olmak üzere sevenleri, yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz."