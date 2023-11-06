Antalyaspor'un eski yıldızından Mbappe'ye çağrı: "Köyünün kralı ol!"

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da da forma giyen Nasri, Fransız süperstar Mbappe'ye çağrıda bulundu.

NE OLDU? Eski Fransız milli oyuncu, 24 yaşındaki yıldızın kendi ülkesinde bir miras yaratma fırsatına sahip olduğunu hissettiği için Mbappe'nin gelecek yaz Paris Saint-Germain'den ayrılarak Real Madrid'e katılma kararını yeniden gözden geçirmesini istiyor.

Arsenal'e 2008 yılında Marsilya'dan katılan Nasri, o dönemde Les Phoceens'in sahibi Katarlılar olsaydı asla ayrılmayacağını iddia etti.

NE SÖYLENDİ? Le10Sport aracılığıyla JDD'ye konuşan Nasri, "Evet, eğer ayrılırsa bir boşluk oluşacak, ancak bu bütçeyle Mbappe gibi olamayacak başka oyuncuları da kadroya alabilecekler. Ama Mbappe gibi olamazlar. Bu çok açık. O, hem Fransa hem de PSG için çok önemli bir yere sahip.

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"İki yıl önce onun dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söylemiştim. Hala öyle düşünüyorum. Kendisi Paris bölgesinden: Ben onun yerinde olsam Madrid'e gidip kupayı kazanmak yerine PSG'de kalırdım. Real için ellinci Şampiyonlar Ligi olacak belki de... Eğer ben kulüpteyken OM Katar'ın elinde olsaydı asla ayrılmazdım. Bence, kendi köyünüzün kralı olmak daha iyi."

BÜYÜK RESİM: Geçtiğimiz günlerde AS, Fransa kaptanının PSG'nin kendisine söz verdiği sadakat bonusundan vazgeçmeye karar verdiğini ve bunun karşılığında kulübün 2024 yazında Los Blancos'a katıldığında önünde bir engel oluşturmayacağını bildirdi.

Ancak İspanyol devi, daha sonra Cumartesi günü PSG yıldızıyla temas halinde olmadıklarını duyurdu.

Nasri, 2017 yılının yaz transfer döneminde Antalyaspor'a transfer olarak Süper Lig'de de forma giymişti.

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SIRADA NE VAR? Luis Enrique'nin takımı bir sonraki karşılaşmada, Salı günü AC Milan'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı için konsantre olmaya çalışıyor.