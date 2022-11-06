Akdeniz ekibinin patronu, Andrea Pirlo'nun öğrencilerine karşı mağlup olmaktan nasıl kurtulduklarını anlattı.

Antalyaspor, 35. dakikaya kadar 2-0 gerideydi

Ancak ilk yarıdan 3-2 galip ayrıldılar

Nuri Şahin hatadan döndüğünü söylüyor

NE OLDU? Süper Lig'in 13. haftasında Antalyaspor evinde Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti. Akdeniz ekibi karşılaşmanın henüz 19. dakikasında 2-0 geriye düştü. Nuri Şahin, 26. dakikada Luyindama'yı çıkartarak Ghacha'yı oyuna aldı. 35. dakikada Haji Wright ile farkı 1'e indiren Antalyaspor 7 dakika içinde bulduğu gollerle ilk yarıdan 3-2 galip ayrıldı. Nuri Şahin ise yanlıştan erken döndüğünü düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Karşılaşmanın ardından konuşan Nuri Şahin şunları söyledi: "Farklı bir düşüncemiz vardı, tutmadı. O yüzden maçın başında değişikliğe gittim. Aslında adetim değildir. Bazen tutmuyor, bugün tuttu. Hoca olarak bugün yanlıştan erken döndük mecbur olarak. Bugün iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Çok mutluyuz."

ANTALYASPOR İÇİN SIRADA NE VAR? Bu sezon lige istediği gibi başlayamayan Antalyaspor son üç haftada geri dönüşün sinyalini verdi. Alınan mağlubiyetlerin ardından 3 haftadır kazanan Nuri Şahin'in öğrencileri, 13 Kasım'da Beşiktaş'a konuk olacak.