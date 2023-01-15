Antalyaspor'u çalıştıran Real Madrid'in eski oyuncusu Nuri Şahin, İspanya'daki günlerinin kariyerinin en zor dönemleri olduğunu söyledi.

Nuri Şahin, Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olmuştu

Ancak beklentilerin uzağında kalmıştı

Futbolculuk kariyerini sorguladığını söylüyor

NE OLDU? Şu anda Antalyaspor'u çalıştıran Nuri Şahin, futbolculuk döneminde Borussia Dortmund'dan Real Madrid'e transfer olmuştu. 2011/12 sezonunda Madrid ekibine katılan eski oyuncu, sakatlıklarla boğuşurken beklentilerin uzağında kaldı. Akdeniz ekibinin teknik patronu, futbolculuk kariyerinin en zor dönemini İspanya'da geçirdiğini anlattı.

NE SÖYLENDİ? Bild'e konuşan Nuri Şahin şunları söyledi: "Bir oyuncu olarak Madrid'e oynayabileceğimden emindim, kendime güveniyordum. Ancak bu Real Madrid için yeterli değildi. Mental olarak çok güçlü olmalısınız. Birinci sınıf oyuncularla antrenman yaptım ama sakatlıklardan sonra baskı ve gerilimi kaldıramadım. Sabırsızdım, geriye dönüp baktığımda sabırlı olmalıymışım diyorum. Herkes bana, 'Madrid'desin, mutlu olmalısın' derdi. Ama bu yeterli değildi."

Nuri Şahin o dönemki teknik direktörü Jose Mourinho hakkında ise şunları söylüyor: "Ayrıldığım gün konuştuk. Mourinho'nun en sevdiğim yanı dürüst olmasıdır. Doğrudan gözlerinin içine bakar ve sana her şeyi anlatır. İyiysen iyisin, değilsen değilsin. Gençtim, kendimi suçlu hissettim ve kendime 'Bunu neden yapıyorum?' diye sordum. Artık bir antrenör olduğum için bu durumu anlayabiliyorum ve doğal buluyorum."

BÜYÜK RESİM: Borussia Dortmund'un eski yıldızı, Ekim 2021'den bu yana Antalyaspor'u çalıştırıyor. Real Madrid'deki döneminde, 2012'de kiralık olarak Liverpool'a katılmıştı.