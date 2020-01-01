Antalyaspor, Nuri Şahin'i kadrosuna kattı
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Antalyaspor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile iki yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Nuri Şahin'in sözleri ise şu şekilde:
"Bugüne kadar seçimlerimde vizyonuyla, tutkusuyla ve hedefleriyle beni etkileyen özel kulüplerin ve şehirlerin bir parçası olmaya çalıştım. Atamızın da söylediği gibi, ‘Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir’ sözüyle beni etkileyen bu şehire ‘Biz Antalyasporuz’ diyorum"
🤝 Hoş Geldin @nurisahin— Fraport TAV Antalyaspor (@Antalyaspor) August 19, 2020
Kulübümüz profesyonel futbolcu Nuri Şahin ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır. Kendisine hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/7xHghgkQdP