Antalyaspor, Lukas Podolski ile anlaşmaya vardı
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Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birkaç gündür görüşme halinde oldukları 34 yaşındaki futbolcu ile 1,5 yıllığına prensipte anlaştıklarını söyledi.
Süğlün, gece yarısı uçakla Antalya'ya gelecek olan Alman futbolcuyla yarın ya da pazartesi günü düzenlenecek törenle sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.
Tecrübeli futbolcu, daha önce Galatasaray'da 2015-2017 yıllarında forma giymişti.
✈️🦂— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) January 18, 2020