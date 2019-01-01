Antalyaspor, Eren Albayrak'ı renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 28 yaşındaki sol bek Eren Albayrak ile sözleşme imzaladı.

Kulubün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Eren Albayrak, kendisini 2+1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

'un futbol şube sorumlusu Aytaç , Eren'in ligini yakından tanıdığını, hem Eren hem de Antalyaspor için güzel bir birliktelik olacağına inandıklarını belirtti.

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Eren Albayrak ise 1 yıldır 'da futbol hayatını sürdürdüğünü anımsattı. Yaklaşık 3 hafta önce Antalyaspor ile görüşmeye başladıklarını kaydeden Albayrak, "Türkiye'yi özlemiştim. Antalyaspor'un projeleri, yapılanması transferimin gerçekleşmesinde etken oldu. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Takıma katkım ile inşallah geçen yıldan daha başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.

Kariyeri boyunca , Orduspor, 1461 Trabzon, Çaykur Rizespor, ve 'da forma giyen Eren Albayrak, 2018 yılında Japonya 1. Lig'de Jubilo Iwata'ya transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncu, Japon ekiple 17 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.