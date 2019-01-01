Antalyaspor, Eren Albayrak'ı renklerine bağladı
Kulubün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Eren Albayrak, kendisini 2+1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Antalyaspor'un futbol şube sorumlusu Aytaç Altay, Eren'in Türkiye ligini yakından tanıdığını, hem Eren hem de Antalyaspor için güzel bir birliktelik olacağına inandıklarını belirtti.
Eren Albayrak ise 1 yıldır Japonya'da futbol hayatını sürdürdüğünü anımsattı. Yaklaşık 3 hafta önce Antalyaspor ile görüşmeye başladıklarını kaydeden Albayrak, "Türkiye'yi özlemiştim. Antalyaspor'un projeleri, yapılanması transferimin gerçekleşmesinde etken oldu. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Takıma katkım ile inşallah geçen yıldan daha başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum" diye konuştu.
Kariyeri boyunca Bursaspor, Orduspor, 1461 Trabzon, Çaykur Rizespor, Başakşehir ve Konyaspor'da forma giyen Eren Albayrak, 2018 yılında Japonya 1. Lig'de Jubilo Iwata'ya transfer oldu. 28 yaşındaki oyuncu, Japon ekiple 17 maça çıktı ve 1 asist kaydetti.