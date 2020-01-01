Antalyaspor Adis Jahovic'i transfer etti
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AA
Ara transfer döneminde Sinan Gümüş ve Lukas Podolski'yi renklerine bağlayarak dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor hamlelerine hız kesmeden devam ediyor.
Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 14 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, sezona Yeni Malatyaspor'la başlayan ve bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 14 gol kaydeden Adis Jahovic ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Antalyaspor sosyal medya hesabından yeni transferine hoş geldin mesajı yayınladı.
🤝 Hoş Geldin Adis Jahovic#BizAntalyasporuz pic.twitter.com/2uHNFNJk17— Antalyaspor (@Antalyaspor) January 24, 2020
32 yaşındaki Kuzey Makedon oyuncu, 2016-17 sezonundan bu yana yer aldığı Süper Lig'de Göztepe ve Konyaspor formalarını da giymişti.