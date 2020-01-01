Antalyaspor Adis Jahovic'i transfer etti

Kırmızı beyazlı ekip, son olarak Yeni Malatyaspor'da forma giyen golcü oyuncuyu kadrosuna kattı.

Ara transfer döneminde Sinan Gümüş ve Lukas Podolski'yi renklerine bağlayarak dikkatleri üzerine çeken hamlelerine hız kesmeden devam ediyor.

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 14 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, sezona 'la başlayan ve bu sezon çıktığı 23 resmi maçta 14 gol kaydeden Adis Jahovic ile 1,5 + 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalyaspor sosyal medya hesabından yeni transferine hoş geldin mesajı yayınladı.

32 yaşındaki Kuzey Makedon oyuncu, 2016-17 sezonundan bu yana yer aldığı Süper Lig'de ve formalarını da giymişti.