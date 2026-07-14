Anouar El Azzouzi, Eredivisie’ye değil, bir üst ligde forma giyecek

İtalyan kulübü, resmi kanalları aracılığıyla Anouar El Azzouzi’nin Frosinone ile üç yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Veenendaal doğumlu 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, VriendenLoterij Eredivisie'ye geri dönmek yerine Serie A'da bir maceraya atılmayı tercih etti.

El Azzouzi, Fortuna Düsseldorf'un küme düşmesinin ardından bedelsiz olarak transfer edilebiliyordu. Alman kulübü, bir yıl önce PEC Zwolle'ye 1,5 milyon euro ödemişti.

El Azzouzi, Fortuna Düsseldorf formasıyla toplam 31 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda iki gol attı ve bir asist yaptı.

Frosinone’ye transfer olmasıyla El Azzouzi, ikiz kardeşi ile aynı ligde oynayacak. Fas milli takımı oyuncusu Oussama El Azzouzi, Bologna ile sözleşmeli ve geçen sezon Auxerre’ye kiralanmıştı.

Frosinone, geçen sezon Serie B’yi ikinci sırada tamamladı ve artık en üst ligde mücadele edecek.

El Azzouzi, Rai Vloet’in izinden gidiyor. Çok konuşulan orta saha oyuncusu, İtalyan kulübünde yarım yıl forma giymişti.