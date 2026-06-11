Anlaşmanın ayrıntıları... Real Madrid, Bernardo Silva ile anlaşmaya vardı

Basında yer alan haberlere göre, Manchester City'nin eski yıldızı Bernardo Silva'nın geleceği, müzakerelerin kritik bir aşamaya girmesiyle Real Madrid'e her zamankinden daha yakın hale geldi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya göre, Real Madrid kulübü, Haziran 2028'e kadar iki sezon sürecek ve bir yıl uzatma opsiyonu bulunan sözleşme konusunda oyuncu ile çok ileri bir anlaşmaya vardı.

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İspanyol "Marca" gazetesine göre, Portekizli milli oyuncu, Fransız İbrahima Konaté ve Hollandalı Denzel Dumfries'in ardından bu yaz Real Madrid'in üçüncü transferi olmaya çok yakın.

Gazete, kulüp ve oyuncunun, Portekiz'in 2026 Dünya Kupası'ndaki yolculuğunun önümüzdeki Çarşamba günü Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında başlamasından önce anlaşmayı tamamlamayı hedeflediğini de ekledi.

Bernardo'nun Barcelona ve Atlético Madrid'den iki teklif daha vardı, ancak Madridli gazeteye göre "Beyaz Kulübün hızlı ve kararlı hareketi, oyuncunun şu anda Santiago Bernabéu'ya yönelmesinde belirleyici oldu".

"Marca" ayrıca, Portekizli yıldızın "İngiltere Premier Lig'de geçirdiği 9 yılın ardından memleketine yakın olmak istediğini ve Madrid'in bu açıdan ona tam olarak uygun olduğunu" belirtti.

Silva, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda, Kolombiya, Demokratik Kongo ve Özbekistan'ın da yer aldığı 11. grupta mücadele edecek.