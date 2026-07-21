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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Anlaşma yaklaşıyor.. Laporte Barcelona'ya katılmaya razı oldu

Transfers
Barcelona
Athletic Bilbao
A. Laporte
İspanya

İspanyol savunmacıya yakın isimler, Barcelona başkanına oyuncunun isteğini iletti.

Athletic Bilbao'nun defans oyuncusu Aymeric Laporte, Katalan kulübünün savunma hattını güçlendirmek amacıyla, bu yaz transfer döneminde Barcelona'ya katılma adımına onay verdi.

Laporte, 2026 Dünya Kupası'nda İspanya Milli Takımı ile göze çarpan bir performans sergiledi ve Matador'un ikinci dünya kupası şampiyonluğunu kazanmasının nedenleri arasında yer aldı.

Bu parlak performans, Katalan kulübünü 32 yaşındaki Laporte'yi Barça'nın kadrosuna katmak için harekete geçmeye itti.

Birçok İspanyol basın organı, bugün salı günü, Laporte'nin sözleşmesinde yalnızca 15 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli bulunması nedeniyle Barcelona'nın Athletic Bilbao ile pazarlık yapmaya ihtiyaç duymayacağını bildirdi.

Katalan "Esport3" kanalı, Laporte'nin yeni sezonda Barcelona'ya transfer olmakla gerçekten ilgilendiğini belirtti.

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Kanal ayrıca, Laporte'ye yakın isimlerin, oyuncunun bu yaz Blaugrana'ya katılmayı kabul ettiğini Barcelona başkanı Joan Laporta'ya açıkladığını ekledi.

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