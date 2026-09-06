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Al Ittihad v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Anlaşma yakın: İttihad, ses getirecek transferi bitirmeye çok yaklaştı

Al Ittihad
G. Wijnaldum
Premier Lig
Suudi Arabistan
Hollanda

Yıkıcı bir seçim

İttihat, cari sezon içerisinde takım yapısının şeklini değiştirebilecek bir transferde son rötuşları yapıyor. Kulüp, tecrübeyi, kaliteyi ve sahada birden fazla görevi üstlenebilme yeteneğini bir arada barındıran yeni bir anlaşmayı sonuçlandırmaya yaklaştı. Bu hamle, yaz transfer döneminin kapanmasından önce "El-Amid"e önemli bir katkı sağlayabilir.

Suudi "Er-Riyadiyye" gazetesinin aktardığına göre, Hollandalı Georginio Wijnaldum şu anda sağlık kontrolünden geçiyor. Kontrolü başarıyla tamamlaması durumunda İttihat ile serbest transfer anlaşmasıyla resmen imza atacak ve oyuncu, Ettifaq'tan ayrılmasının ardından yeni bir kapıdan Roshn Ligi'ne geri dönmüş olacak.

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Wijnaldum ile yapılacak anlaşma, İttihat için cazip bir seçenek teşkil ediyor. Zira oyuncu, Suudi futbol atmosferini iyi tanıyor ve daha önce Ettifaq ile üç sezon süren tecrübesi boyunca hem teknik hem fiziksel düzeyde güçlü bir görüntü sergileyerek belirgin bir iz bırakmıştı.

Ettifaq'taki döneminde Wijnaldum, sistem içinde birden fazla görevi yerine getirebildiğini kanıtladı; yalnızca orta saha oyuncusu olarak oynamakla yetinmeyip, tecrübesinden ve hatlar arasında hareket ederek ceza sahasına ulaşabilme yeteneğinden faydalanarak yalancı forvet rolü dahil olmak üzere ileri hücum bölgelerinde de görüldü.

Premier Lig
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ITT
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Hollandalı oyuncu, Ettifaq forması altında 101 maça çıktı; bu maçlarda 38 gol atıp 17 gol asisti yaparak toplam 55 gole doğrudan katkı sağladı. Bu rakamlar, kulüpte geçirdiği üç yıl boyunca bıraktığı etkinin büyüklüğünü yansıtıyor.

Wijnaldum, sözleşmesinin sona ermesinin ardından cari sezonun başında Ettifaq'tan ayrılmış olsa da, Roshn Ligi'ndeki önceki tecrübesi, İttihat'a transfer olurken kendisine önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü lig atmosferine ya da rekabetin doğasına uyum sağlamak için uzun bir süreye ihtiyaç duymayacak; bu da onun teknik heyetin hesaplarına hızla girmesine yardımcı olabilir.

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