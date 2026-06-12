Anlaşma tamamlandı... Real Madrid, Bernardo Silva yarışında Barcelona'yı geride bıraktı

Real Madrid, bu yaz transfer döneminde Manchester City'nin Portekizli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'yı kadrosuna katma yarışında rakibi Barcelona'yı geride bıraktı.

Silva'nın City ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor ve oyuncu La Liga'da yeni bir takım arıyordu. Adı Atlético ve Barcelona ile anılmıştı, ancak sonunda Real Madrid'e transfer olmaya karar verdi.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabında şöyle yazdı: "Anlaşma tamamlandı... Bernardo Silva, Real Madrid'e transfer olacak... Anlaşma sağlandı ve sözleşme onaylandı!"

Transfer uzmanı şunları ekledi: "Silva'nın Real Madrid ile sözleşmesi iki yıllık olacak ve bir yıl uzatma opsiyonu var... Real Madrid, 36 saat önce görüşmelere başladı ve hemen sonuçlandırmayı başardı."

Ve şöyle devam etti: "Jose Mourinho, Silva'yı kadrosuna katmak istiyordu ve oyuncu da bu talebi kabul etti... Dün bahsettiğimiz taraflar arasındaki ileri aşamadaki görüşmeler artık %100 kesinleşti."

Real Madrid, Mourinho'nun takımın başına geri döndüğünü resmi olarak duyururken, basın haberlerinde Real Madrid'in Ibrahima Konaté ve Denzel Dumfries transferlerini tamamladığı belirtildi.