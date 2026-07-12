Anlaşma tamamlandı… Leonardo, Al-Hilal’dan ayrılmanın eşiğinde

Suudi Al-Hilal takımının Brezilyalı forveti Marcos Leonardo, kulübünün Hollandalı Ajax Amsterdam ile oyuncunun Hollanda ligine transferi konusunda anlaşmaya varmasının ardından, mevcut yaz transfer döneminde “Lider”den ayrılmaya çok yaklaştı.

Bu adım, Al-Hilal'a geldiğinden beri beklenen forma şansı bulamayan Brezilyalı forvet için kolay geçmeyen bir dönemin ardından geldi; oyuncunun teknik kadronun planları dışında kalması, son dönemde en çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Al-Hilal ve Ajax’ın Marcus Leonardo’nun Hollanda kulübüne transferi konusunda ön anlaşmaya vardığını açıkladı ve transferin son aşamalarına geldiğini vurguladı.

Romano, iki kulüp arasındaki anlaşmanın 17,5 milyon avro bedel üzerinden yapıldığını ve son işlemlerin tamamlanmasını beklerken, Ajax ile oyuncu arasında kişisel şartlar konusunda da sözlü bir anlaşma olduğunu açıkladı.

Romano, her iki tarafın avukatlarının transferle ilgili belgeleri incelemeye başladığını, Marcus Leonardo’nun ise Ajax’a resmi olarak transferini tamamlamak üzere sağlık kontrolünden geçmek için yeşil ışık aldığını belirtti.

Leonardo, Al-Hilal'a büyük beklentilerle katılmıştı; ancak takım içindeki rekabet ve ilk 11'de yer bulmanın zorluğu nedeniyle son dönemde sınırlı sürelerde forma giyebildi.

Ayrıca oyuncu, özellikle İtalyan Simone Inzaghi’nin takımın teknik direktörlüğünü devralmasının ardından uzun süre kenara itilmişti; Inzaghi’nin planlarında ilk tercihler arasında yer almayan Leonardo, Roshen Ligi dışında yeni bir fırsat aramaya başladı.

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Markos Leonardo’nun Ajax’a transferinin, sağlık kontrollerinin tamamlanması ve sözleşmelerin imzalanmasının ardından resmi olarak duyurulması bekleniyor. Böylece oyuncu, Al-Hilal’daki kısa deneyiminin ardından kariyerinde yeni bir sayfa açacak.