Wydad Athletic Club, kırmızılı ekibin kadro derinliğini kıtasal ve yerel müsabakalar başlamadan önce güçlendirmeyi amaçlayan bir hamleyle, Ürdünlü defansif orta saha oyuncusu Nizar Al-Rashdan ile devam eden yaz transfer döneminde takıma resmen katılmasına zemin hazırlayan nihai bir anlaşmaya vardı.

27 yaşındaki Al-Rashdan, Asya ve Körfez futbol camialarında geniş tecrübeye sahip oyunculardan biri olarak değerlendiriliyor. Son beş yılda altı farklı istasyonda çeşitli deneyimler yaşayan oyuncu; Irak, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Katar liglerinde forma giydi.

Milli oyuncunun kariyeri, çok sayıda kulüp arasında hızlı geçişlere sahne oldu. Irak'ın Newroz, Ürdün'ün Al-Faisaly, BAE'nin Al-Emirates, Bahreyn'in Al-Khalidiya ve Irak'ın Al-Zawraa takımlarının renklerini savundu; son durağı olan Katar'ın Qatar SC'ye ulaşmasının ardından ise Fas futbolundaki ilk deneyimine yönelmeye hazırlanıyor.

Al-Rashdan'ın önceki kulüplerdeki kalış süreleri görece kısa oldu. En uzun süreleri, Al-Faisaly, Al-Emirates ve Qatar olmak üzere 3 farklı kulüpte 6 ayı geçmedi; Irak'ın Newroz takımında ise yalnızca 4 ay geçirdi. Bu profesyonel rota, oyuncunun yeni meydan okumalar arama yönündeki sürekli isteğini yansıtıyor.

Wydad Athletic Club, Al-Rashdan'ın profesyonel kariyerindeki yedinci istasyon olacak. Bu, özellikle önümüzdeki sezon yerel ve kıtasal muhtelif cephelerde beklenen kıyasıya rekabet göz önüne alındığında, kırmızılı ekibin yönetiminin teknik heyetin elindeki seçenekleri güçlendirmeye yönelik yeni bir bahsi niteliğinde.