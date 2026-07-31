Paris Saint-Germain, rakibi Monaco ile Fransız forvet Maghnes Akliouche'nin transferi konusunda nihai bir anlaşmaya vardı. Böylece Fransız oyuncu, Avrupa şampiyonunun bu yaz transfer döneminde yaptığı son takviye oldu.

Fransız RMC kanalının haberine göre, iki kulüp arasındaki müzakereler haftalar süren görüşmelerin ardından sonuçlandı. 24 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 50 milyon euro değerinde olduğu tahmin edilen bir transferle Paris ekibiyle 5 sezonluk bir sözleşme imzalayacak.

Sağlık kontrolünün tarihi henüz belirlenmedi, ancak iki taraf arasındaki tüm ayrıntılar tamamlandı. Oyuncunun transferinin resmi olarak açıklanması ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile forma giyen Akliouche, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekiyordu; ancak Fransa Ligi'nde kariyerine devam etmeyi tercih ederek Paris Saint-Germain'i ilk seçeneği olarak belirledi.

Akliouche, Monaco'nun A takımı formasıyla birkaç yıl süren bir kariyerin ardından takımdan ayrılıyor. Bu süreçte çeşitli kulvarda 139 maça çıktı ve 23 gol kaydetti. Böylece kulübün son yıllarda yetiştirdiği en dikkat çekici yeteneklerden biri oldu.

Kang In Lee'nin ayrılığının telafisi ve süregelen hücum hamleleri

Akliouche'nin Paris'e gelişi, 40 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Güney Koreli Kang In Lee'nin ayrılığını telafi etmek amacıyla gerçekleşiyor. Luis Enrique önderliğindeki teknik heyet, Fransız oyuncunun takıma hücum hattında ek seçenekler sunabileceğini düşünüyor.

Akliouche, ister kanat ister ofansif orta saha olsun, birden fazla hücum mevkiinde oynayabilme yeteneğine sahip; bu da Paris Saint-Germain'in çeşitlilik ve taktiksel esneklik üzerine kurulu oyun anlayışıyla uyum sağlıyor.

Paris ekibinin transfer piyasasındaki hamleleri sürüyor. Kulüp yetkilileri, özellikle sözleşme yenilemeyi henüz kabul etmeyen Bradley Barcola'nın ayrılması durumunda, yeni bir kanat oyuncusuyla anlaşma ihtimalini değerlendiriyor.

Ayrıca Ibrahim Mbaye'nin geleceği de takip edilmeye devam ediyor; raporlar oyuncunun önümüzdeki dönemde kulüpten ayrılabileceğine işaret ediyor.