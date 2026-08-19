24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-US-LIVERPOOL-SUNDERLANDAFP

Çeviri:

Anlaşma tamam: Inter, Liverpool'un yıldızını kaptı

Transfers
Newcastle United - Liverpool
Newcastle United
Liverpool
Premier Lig
Inter - Monza
Inter
Monza
Serie A
C. Jones
İngiltere
İtalya

Hızlı transfer

İtalyan kulübü Inter Milan, mevcut yaz transfer döneminde İngiliz orta saha oyuncusu Curtis Jones'un transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardı. Bu yeni transfer, takımın sezon başlamadan önce kadrosunu güçlendirmesine yönelik.

Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun doğruladığına göre Inter, transferi 35 milyon euro karşılığında tamamlamak için Liverpool ile sözlü bir anlaşmaya ulaştı.

Romano, İtalyan kulübünün ayrıca sözleşmenin kişisel şartları konusunda Curtis Jones ile de anlaşmayı tamamladığını, böylece oyuncunun Nerazzurri'ye transferinin son aşamalarına geldiğini ekledi.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Monza crest
Monza
MON
Premier Lig
Newcastle United crest
Newcastle United
NEW
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Bir sonraki adımın, sözleşmelerin imzalanması ve transferin resmi olarak açıklanmasından önce Liverpool oyuncusunun sağlık kontrolünden geçmesi olacağını belirtti.

Jones, kulübün çeşitli yaş kategorilerinde yükselerek ilk takımın bir parçası haline geldikten sonra Liverpool'daki yolculuğunu sonlandırmaya hazırlanıyor. Şimdi ise Inter Milan kapısından geçerek İngiltere Ligi dışındaki ilk profesyonel deneyimini yaşamaya yaklaşıyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin