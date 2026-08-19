Anlaşma tamam: Inter, Liverpool'un yıldızını kaptı

İtalyan kulübü Inter Milan, mevcut yaz transfer döneminde İngiliz orta saha oyuncusu Curtis Jones'un transferi için Liverpool ile anlaşmaya vardı. Bu yeni transfer, takımın sezon başlamadan önce kadrosunu güçlendirmesine yönelik.

Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun doğruladığına göre Inter, transferi 35 milyon euro karşılığında tamamlamak için Liverpool ile sözlü bir anlaşmaya ulaştı.

Romano, İtalyan kulübünün ayrıca sözleşmenin kişisel şartları konusunda Curtis Jones ile de anlaşmayı tamamladığını, böylece oyuncunun Nerazzurri'ye transferinin son aşamalarına geldiğini ekledi.



Bir sonraki adımın, sözleşmelerin imzalanması ve transferin resmi olarak açıklanmasından önce Liverpool oyuncusunun sağlık kontrolünden geçmesi olacağını belirtti.

Jones, kulübün çeşitli yaş kategorilerinde yükselerek ilk takımın bir parçası haline geldikten sonra Liverpool'daki yolculuğunu sonlandırmaya hazırlanıyor. Şimdi ise Inter Milan kapısından geçerek İngiltere Ligi dışındaki ilk profesyonel deneyimini yaşamaya yaklaşıyor.