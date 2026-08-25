Anlaşma tamam: Barcelona yeni transferin sözleşmesini imzaladı

Barcelona kulübü yöneticileri yeni bir transferi sonuçlandırdı; bu transfer, devam eden yaz transfer döneminde takımı güçlendirmek amacıyla bugün pazartesi günü gerçekleşti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano "X" ağındaki hesabından şunları yazdı: "Barcelona az önce kaleci Dominik Livakovic transferinin tüm evraklarını imzaladı. Transfer artık tamamlandı."

Romano şunları ekledi: "Fenerbahçe 2 milyon euro, ayrıca olası bonuslar olarak 2 milyon euro daha alacak."



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Romano sözlerini şöyle tamamladı: "Barcelona, Wojciech Szczesny'nin sözleşmesinin sona ermesinin ardından haziran 2027'de ayrılmasıyla birlikte Livakovic'in bu tarihten itibaren Barcelona'nın yedek kalecisi olmasını planlıyor; bu da kulübün şu an ona uygun bir kiralık transfer anlaşması bulabilmesi durumunda geçerli."

Belirtmek gerekir ki yeni bir forvet transferi, Barcelona'nın sportif direktörü Deco için bu yaz asıl gündem maddesi durumunda.



