Anlaşma sağlandı... Suudi Al-Ahli, Trincao transferini tamamladı

Suudi Al-Ahli kulübü, Sporting Lizbon’un kanat oyuncusu Portekizli Francesco Trincão’nun transferine ilişkin son rötuşları tamamlayarak, oyuncunun takıma katıldığına dair resmi duyuruya zemin hazırladı.

Basında yer alan haberlere göre, Al-Ahli, 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun transferi konusunda Sporting Lizbon ile anlaşmaya vardı ve geriye sadece oyuncunun onayını almak kaldı.

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Güvenilir İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Al-Ahly'nin Trincao'nun onayını aldıktan sonra, 45 milyon euro artı 5 milyon euro değişken ödeme karşılığında transferi kesinleştirdiğini doğruladı.

Trincao’nun Al-Ahly ile en az 3 sezon boyunca takımda kalmasını garanti eden ve yıllık maaşının yaklaşık 10 milyon avro olacağı bir sözleşme imzalaması planlanıyor.

Trincao, devam eden yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübünün en önemli hedeflerinden biriydi, ancak Al-Ahli, Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez’in ayrılışının boşluğunu doldurmak amacıyla bu transferi gerçekleştirdi.