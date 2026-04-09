Anlaşma sağlandı... Spalletti, Juventus ile sözleşmesini uzattı

Juventus teknik direktörü Luciano Spalletti, kulüp yönetimi ile sözleşmesini uzatma konusunda anlaştı ve “Yaşlı Kadın”ın çatısı altında daha uzun süre kalacak.

Juventus, geçtiğimiz Ekim ayında Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un yerine Spalletti ile mevcut sezonun sonuna kadar takımın başına geçmesi için anlaştığını duyurmuştu.





Getty Images





Ancak "La Gazzetta dello Sport" ve "Tuttosport" gibi gazetelere göre, Spalletti 2028 yazına kadar uzanan iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayacak.

"La Gazzetta dello Sport" gazetesi, Juventus'un 24 saat içinde Spalletti'nin sözleşmesinin uzatıldığını duyuracağını yazarken, "Tuttosport" gazetesi de duyurunun Cuma günü yapılacağı konusunda hemfikir.

Spalletti'nin sezon başına 5 ila 6 milyon euro arasında bir maaş alması planlanıyor.

Bazı kaynaklar, temel maaşın 5 milyon euro olacağını belirtirken, diğer kaynaklar ise primler dahil 6 milyon euro olduğunu belirtiyor.

Bazı basın haberlerinde, Spalletti'nin Ekim ayından 2025-2026 sezonunun sonuna kadar yaptığı iş karşılığında yaklaşık 3 milyon euro alacağı belirtildi.

"Tuttosport" gazetesi, Juventus'un 6 Ocak'ta deplasmanda Sassuolo'yu 3-0'lık ezici bir skorla mağlup ettikten sonra Spalletti'nin sözleşmesini yenilemeye karar verdiğini iddia etti. Bu maç, Juventus'un yedi maçlık yenilmezlik serisindeki beşinci galibiyetiydi.

"Football Italia" sitesine göre, Juventus'un gündemindeki bir sonraki adım, orta saha oyuncuları Weston McKennie ve Manuel Locatelli'nin sözleşmelerinin uzatılması olasılığı.

Saha içindeki hedef ise sezonu 2026-2027 Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandıracak bir sıralamada bitirmek. Juventus, ligdeki nihai sıralamasını öğrenmeden ilerleyemeyecek. Takım şu anda 57 puanla beşinci sırada yer alıyor ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan son sıra olan dördüncü sıradaki Como'dan sadece bir puan geride.

