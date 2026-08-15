İttihad kulübü, Manchester City orta saha oyuncusu Hollandalı Tijjani Reijnders'in Suudi Roshn Ligi'ndeki ilk maçının başlama vuruşunda anahtar isim olacak.

Basında çıkan haberler, Kadisiye'nin cari yaz transfer döneminde Reijnders'i kadrosuna katmak amacıyla 60 milyon euro karşılığında Manchester City ile ileri düzeyde görüşmelere başladığını ortaya koymuştu.

Suudi Arabistan'ın "Asharq Al-Awsat" gazetesi, iki kulüp arasındaki anlaşmanın fiilen gerçekleştiğini ve tüm detayların çözülmesinin ardından Reijnders'in neredeyse resmen Kadisiye'nin bir oyuncusu haline geldiğini yazdı.

Hollandalı orta saha oyuncusunun, Kadisiye kulübüne transferini tamamlamak üzere yarından sonra pazartesi günü Suudi Arabistan Krallığı'na gelmesi bekleniyor.

Reijnders, Roshn Ligi'nin ikinci haftasında önümüzdeki cuma günü oynanacak İttihad karşılaşmasında Kadisiye formasıyla ilk kez sahaya çıkabilir; ancak bu karar İrlandalı teknik direktör Brendan Rodgers'ın elinde olacak.

28 yaşındaki oyuncu geçen yaz transfer döneminde Milan'dan Manchester City'ye katılmış ve takımla 50 maça çıkarak 7 gol atıp 8 asist yapmıştı.

Kadisiye'nin, özellikle tarihinde ilk kez AFC Şampiyonlar Ligi Elite turnuvasında yer alacak olması nedeniyle yeni sezonda kadrosunu güçlü bir şekilde takviye etmek için çalıştığı belirtiliyor.