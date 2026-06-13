Anlaşma kesinleşmek üzere: René Hake yeni işi kaçırdı

Fabrizio Romano'nun cumartesi günü bildirdiğine göre, Leicester City Russell Martin'i baş antrenör olarak atayacak. Bu gelişmeyle birlikte, Feyenoord'da Robin van Persie'nin yardımcısı olan René Hake'nin adaylıktan kesin olarak çekildiği görülüyor.

Bu hafta başında Voetbal International, Hake'nin eski Premier League şampiyonunun istek listesinde olduğunu bildirmişti. The Foxes hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçirdi ve Championship'ten İngiltere'nin üçüncü ligine düştü.

Leicester, 194 gün süren teknik direktörlük görevinden sonra Martí Cifuentes'in kovulmasının ardından Şubat ayı başında Gary Rowett'i göreve getirmişti. Rowett'e sezon sonuna kadar sözleşme verilmişti, bu nedenle Leicester şimdi yeni bir teknik direktör aramak zorunda.

Van Persie'nin kovulmasının ardından kendisi de kapı dışarı edilen Hake, Rowett'in yerine geçecek ciddi bir aday olarak görülüyor. FC Utrecht ve FC Twente gibi takımların eski teknik direktörü, bu görev için iyi bir aday olarak görülüyordu ancak muhtemelen Martin'e boyun eğmek zorunda kalacak.

Oyuncu olarak çoğunlukla Norwich City forması giyen Martin, daha önce MK Dons, Swansea, Southampton ve Rangers'ta teknik direktörlük yapmıştı. Son bahsedilen kulüpte Ekim 2025'te görevinden alınmıştı. O zamandan beri kulüpsüz durumda.

Romano'ya göre anlaşma yakın ve atamanın resmiyet kazanması an meselesi gibi görünüyor.