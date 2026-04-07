Anlaşma imzalandı... Real Madrid beklenen transferi tamamladı

Real Madrid, oyuncunun kulüple sözleşmesini imzalamasının ardından gelecek sezon için ilk transferini tamamladı.

İspanyol "El Chiringuito" programına göre, Nico Baz Pasca, Paskalya Bayramı öncesinde Real Madrid'e dönüşü için sözleşmeyi imzaladı ve Real Madrid, Como'ya geri alım opsiyonu bedeli olarak 9 milyon euro ödemek zorunda kaldı.

Birçok haberde Real Madrid'in Baz'ı geri alıp ardından onu Premier Lig'den bir kulübe satabileceği belirtilmişti, ancak "El Chiringuito" programı, oyuncunun 1 Temmuz'da Real Madrid'e geri döneceğini ve yeni sezon boyunca takımda kalacağını doğruladı.

Nico Baz, 2024 yılında Santiago Bernabéu'dan ayrıldığından bu yana Como'da muazzam bir gelişme kaydetti ve oyun kurucu, Avrupa futbolunun en umut vaat eden yeteneklerinden biri olmayı başardı.

Cesc Fabregas'ın yönetiminde gösterdiği performans, Baz'a Lionel Scaloni'den Arjantin Milli Takımı'nda ilk kez forma giyme daveti getirmiş ve bu da onu önümüzdeki yaz Dünya Kupası kadrosunda yer alması için güçlü bir aday haline getirmiştir.

Baz, Jude Bellingham, Arda Güler, Ibrahim Diaz, Franco Mastantuno ve Thiago Petarash gibi oyuncuların varlığı nedeniyle beklenen yoğun rekabete rağmen Real Madrid'e dönme hedefinden vazgeçmedi. Ancak kadrodaki yoğunluk, bu zorlu görevi kabul etmeye hazır görünen Arjantinli milli oyuncuyu korkutmuyor.



