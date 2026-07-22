Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin İngiliz kamuoyundaki popülaritesi gözle görülür bir düşüş kaydetti. YouGov araştırma merkezinin yaptığı yeni bir ankette, katılımcıların neredeyse yarısının artık ona olumsuz baktığı ortaya çıktı.

İngiliz "Daily Mail" gazetesi bu düşüşü, Arjantin Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası müsabakaları boyunca sergilediği ve "utanç verici ve haksız davranış" olarak nitelendirdiği tutuma bağladı. Arjantin turnuvayı finalde İspanya'ya (1-0) yenilerek kupayı kaybetmesiyle noktaladı.

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Anket, Messi'nin İngilizlerin büyük bir kesimindeki imajının, Arjantin'in turnuvadaki serüvenine eşlik eden tartışmalı olaylardan etkilendiğini ortaya koydu. Bu olaylar arasında sert oyun suçlamaları, rakipleri provoke etme girişimleri ve bazı maçların ardından yaşanan arbedeler yer alıyordu.

Messi hâlâ dünya genelinde en ünlü ve en popüler futbolculardan biri olmasına rağmen, anket sonuçları İngiliz kamuoyunun ona bakışında gözle görülür bir değişimi yansıtıyor.

Arjantin, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde son dakikalarda attığı iki golle geriden gelerek galibiyeti yakalamış ve İngiltere'yi (2-1) elemişti.



