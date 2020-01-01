Süper Lig

Ankaragücü'nde 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

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Ankaragucu Goal Celebration 10202020
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MKE Ankaragücü, 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

Süper Lig'in 6. haftasında Ankaragücü ile Hatayspor arasında oynanması gereken karşılaşma, konuk ekipteki pozitif vaka sayısının fazlalığı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.

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