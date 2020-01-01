Ankaragücü'nde 4 futbolcu koronavirüse yakalandı

MKE Ankaragücü, 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelinin testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosunda yer alan 4 futbolcu ve 1 teknik heyet personelimize görülen lüzum üzerine yapılan test sonuçları pozitif olarak raporlanmıştır. Testleri pozitif çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve teknik personelimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." denildi.

Süper Lig'in 6. haftasında Ankaragücü ile arasında oynanması gereken karşılaşma, konuk ekipteki pozitif vaka sayısının fazlalığı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.