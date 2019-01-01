Ankaragücü ile Bursaspor golsüz berabere kaldı: 0-0

Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Ankaragücü ile Bursaspor, Eryaman Stadyumu'nda golsüz berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Bursaspor 0-0 berabere kaldı.

Bu sonuçla Ankaragücü son 5 haftada 11. puanını alarak toplamda 31 puana ulaştı. Bursaspor ise puanını 28'e çıkardı.

Ankaragücü önümüzdeki hafta Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Bursaspor ise evinde lig ikincisi Galatasaray'ı ağırlayacak.

İlk yarıdan dakikalar

3. dakikasında Saivet'in ortasında ceza alanında topla buluşan Chedjou'nun kafayla yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

7. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Orgill'in vuruşunda, top kaleci Okan Kocuk'ta kaldı.

18. dakikada başkent temsilcisi gole yaklaştı. Kitsiou'nun sağ taraftan yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Sacko, kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

37. dakikada Boyd'un sağ taraftan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde iyi yükselen Kulusic'in kafayla yaptığı vuruşta, top az farkla yandan auta gitti.

40. dakikada gole yaklaşan taraf bu kez Bursaspor oldu. Sağ tarafta kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Aytaç Kara'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yan direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

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İkinci yarıdan dakikalar

61. dakikada MKE Ankaragücü bir kez daha gole yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Boyd'un vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

66. dakikada Hector'un pasıyla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Orgill'in şutunda, meşin yuvarlak uzak kale direği dibinden auta çıktı.