Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır kimdir?

Kurtarışlarıyla dikkat çeken Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır dikkat çekiyor. Şimdi yetenekli eldiveni yakından tanıma zamanı...

Ankaragücü'nün genç eldiveni Bayındır bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 20 yaşındaki eldiven, Ankara ekibinin özellikle ikinci yarıdaki yükselişine kurtarışlarıyla büyük katkıda bulundu. Gelin Altay Bayındır'ı yakından tanıyalım...

Altay Bayındır kimdir?

Süper Lig'de 2018/19 sezonuna kulübede başlayan Altay Bayındır, bu sezon ilk maçına 14. haftada Çaykur Rizespor karşısında çıktı. O günden beri kaleyi başkasına bırakmayan genç eldiven altyapısından Ankaragücü altyapısına gelmiş bir yetenek.

1998'de Bursa'da doğan Altay, ilk profesyonel maçına 24 Nisan 2016'da takımının 2. Lig'de mücadele ettiği sezonda çıkmıştı. 2016/17 sezonunda 1 maç, Ankaragücü'nün 1. Lig'de oynadığı 2017/18 sezonunda da 9 maç sarı-lacivertlilerin kalesini korudu.

Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde de forma giyen Altay, Türkiye'nin U20 ve U21 takımlarında boy gösterdi.

Antrenmanlardan sonra fazladan çalışıyor

Antrenmanlardan sonra bol bol fazladan çalışma yaptığını belirten Altay, Radyospor'dan Emrah Karaliç'e verdiği röportajda "Performansımı artırmak istiyorum. Anahtar kelime; çok çalışmak ve mücadele etmek. Sadece futbol değil, her alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İnsanlarla iletişim alanında çalışıyorum ve gelişim için uğraş veriyorum. Antrenmanlar bittikten sonra ekstra çalışıyorum. Hiçbir zaman 'oldum' dememek gerekiyor. Hep formda kalmak gerekiyor. Ben de kendimi formda tutmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.