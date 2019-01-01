Ankaragücü'nün genç kalecisi Altay Bayındır kimdir?
Ankaragücü'nün genç eldiveni Altay Bayındır bu sezon gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 20 yaşındaki eldiven, Ankara ekibinin özellikle ikinci yarıdaki yükselişine kurtarışlarıyla büyük katkıda bulundu. Gelin Altay Bayındır'ı yakından tanıyalım...
Altay Bayındır kimdir?
Süper Lig'de 2018/19 sezonuna kulübede başlayan Altay Bayındır, bu sezon ilk maçına 14. haftada Çaykur Rizespor karşısında çıktı. O günden beri kaleyi başkasına bırakmayan genç eldiven Bursaspor altyapısından Ankaragücü altyapısına gelmiş bir yetenek.
1998'de Bursa'da doğan Altay, ilk profesyonel maçına 24 Nisan 2016'da takımının 2. Lig'de mücadele ettiği sezonda çıkmıştı. 2016/17 sezonunda 1 maç, Ankaragücü'nün 1. Lig'de oynadığı 2017/18 sezonunda da 9 maç sarı-lacivertlilerin kalesini korudu.
Türkiye Milli Takımı'nın altyaş kategorilerinde de forma giyen Altay, Türkiye'nin U20 ve U21 takımlarında boy gösterdi.
Antrenmanlardan sonra fazladan çalışıyor
Antrenmanlardan sonra bol bol fazladan çalışma yaptığını belirten Altay, Radyospor'dan Emrah Karaliç'e verdiği röportajda "Performansımı artırmak istiyorum. Anahtar kelime; çok çalışmak ve mücadele etmek. Sadece futbol değil, her alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. İnsanlarla iletişim alanında çalışıyorum ve gelişim için uğraş veriyorum. Antrenmanlar bittikten sonra ekstra çalışıyorum. Hiçbir zaman 'oldum' dememek gerekiyor. Hep formda kalmak gerekiyor. Ben de kendimi formda tutmaya çalışıyorum." ifadelerini kullanmıştı.