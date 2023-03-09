Arjantinli süperstarın büyük maçlardaki etkisiz performansı eleştiriliyor.

NE OLDU? Messi, Barcelona'da oynadığı zaman ve özellikle son dönemdeki Arjantin Milli Takımı'ndaki performansıyla alkış aldı.

Ancak, PSG'ye geldiğinden beri kendisinden bekleneni bir türlü veremedi.

Bunun üzerine PSG ve Ankaragücü'nün eski oyuncularından olan Jerome Rothen, Güney Amerikalı oyuncunun Parc des Princes'teki bağlılığını sorguladı.

NE SÖYLEDİLER: PSG yıldızı, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin son 16'sında Christophe Galtier'in takımının Bayern'e toplamda 3-0 mağlup olmasının ardından RMC Sport'a şunları söyledi:

“Messi, biz bunu istemiyoruz! Bu kulübe dahil olmak istemiyor! Bu yıl Angers ve Clermont'a karşı 18 gol atıp 16 asist mi yaptı? Önemli maçlarda ortadan kayboluyorsun!

"Dünya Kupası'ndaki maçlarını gördük. Hareketlerini, kendine nasıl yatırım yaptığını izledik.

"Milli takım formasıyla neler yaptığını hepimiz biliyoruz. Paris'e biraz saygı göster ki statünü ve maaşını koru.

"Bunu ona sadece PSG verebilirdi ve açıkçası PSG, Messi'nin bize Şampiyonlar Ligi'ni kazandıracağını düşündükleri için onu aldı. Fakat, Messi bize hiçbir şey kazandırmıyor!”

BÜYÜK RESİM: Rothen, Messi'nin 2022-23 sezonu boyunca gösterdiği performansı eleştirdi ve 35 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi uzatılırsa bir daha PSG maçı izlemeyeceğinin sözünü verdi.

“Onu eleştirdiğim için sosyal medyada ve hatta Arjantin'de bana çok yüklendiler.

"Haydi, gelin ve bana Messi'nin ne kadar iyi olduğunu açıklayın. Sözleşme uzattığını öğrenirsem artık Parc des Princes'e gitmeyeceğim."

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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SIRADA NE VAR? Messi, önümüzdeki yaz transfer döneminde serbest oyuncu olacak ve istediği takımla sözleşme imzalayabilecek.

Arjantinli süperstarın Barselona'ya geri dönmesi veya MLS'e gitme ihtimali güçlü görünüyor.