Anis Hadj Moussa, Feyenoord'dan ayrılıp Premier League'e gitmek istiyor ve iki kulüple görüşüyor

Sky Sports’un haberine göre, Anis Hadj Moussa, Premier League’e transfer olmayı hedefliyor. Aston Villa ve Newcastle United’ın şu anda Feyenoord’un 24 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak için en güçlü adaylar olduğu belirtiliyor.

Hadj Moussa şu anda Cezayir milli takımıyla Dünya Kupası'nda mücadele ediyor, ancak Feyenoord formasıyla son maçını çoktan oynamış olması da oldukça olası.

Sol ayaklı oyuncu, 2030 ortasına kadar De Kuip'te kalacak olsa da, artan ilgi nedeniyle kulüpte tutulması neredeyse imkansız görünüyor.

Hadj Moussa, Suudi Arabistan’daki çeşitli üst düzey kulüplerin ilgisini çekiyor, ancak kendisi İngiltere’ye transfer olmayı umuyor.

Hatta Aston Villa ve Newcastle United ile görüşmelerin sürdüğü bile söyleniyor. Feyenoord'un en az 35 milyon euroluk bir transfer ücreti hedeflediği belirtiliyor.

Hadj Moussa, Feyenoord'da mükemmel bir sezon geçirdi ve dikkatleri üzerine çekti. VriendenLoterij Eredivisie'de otuz maçta on bir gol ve yedi asist kaydetti.

Tüm turnuvalar dikkate alındığında, Hadj Moussa kırk resmi maçta on dört gol ve yedi asist kaydetti. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde bir dizi iyi performans sergilemişti.