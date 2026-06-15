Tunuslu basın kaynaklarına göre, ülke futbol federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda İsveç'e karşı alınan 1-5'lik ağır yenilginin ardından teknik direktör Sabri Lamouchi'yi görevden almaya karar verdi. Bu karar, Lamouchi'nin geçtiğimiz Ocak ayında atanmasından sadece 5 ay sonra alındı.

"Jawhara FM" radyosu ve diğer Tunuslu medya kuruluşlarının doğruladığına göre, "Tunus Futbol Federasyonu toplandı ve Lemouchi'nin kaderini görevden alma kararıyla belirledi" ve "halefi zaten biliniyor, o da teknik direktör Munther El-Kebir" dedi. "Mozaïque FM" radyosu ise, Kartaca Kartalları oyuncuları arasında son derece gergin bir atmosfer ve Tunus basınının sert eleştirileri karşısında "Wahbi Khazri'nin geçici teknik direktörlük görevini üstlenebileceğini" bildirdi.

Lemouchi'nin açıklamaları

Eski Fransız milli futbolcu (12 milli maç) Lamouchi, maçın ardından şunları söyledi: "Bireysel kalite belirleyici faktör oldu. Bireysel hatalar yaptık ve İsveçliler bunları değerlendirdi. Dünya Kupası'nda hiçbir şey affedilmez. Üç hat arasında daha iyi bir uyum sağlamamız gerekiyor ve bugün bunu yapamadık." Lamouchi, ilk yarı bitmeden skoru 2-1'e getirmiş olsalar da "İsveç'in üstün olduğunu" da sözlerine ekledi.

54 yaşındaki Lyonlu Lemos, 2028 yılına kadar sözleşmesi olmasına rağmen, sadece bir maçın ardından 2026 Dünya Kupası'ndan kovulan ilk teknik direktör oldu. Tunus ise, Tunus basını tarafından "ulusal felaket" olarak nitelendirilen feci başlangıcın ardından turnuvadaki şansını kurtarmak için Monterrey'deki Japonya maçında büyük bir zorlukla karşı karşıya.