Angel Di Maria, Juventus'tan ayrılacağı yönündeki iddialara cevap verdi: "Juventus geleceğim hakkında çok yalan var!"

Angel Di Maria, Juventus'tan ayrılacağı yönündeki iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi.

34 yaşındaki yıldız geçtiğimiz günlerde futbolu, ülkesi Arjantin'de ve Rosario Central'da bırakmak istediğine dair bir açıklama yapmıştı.

CONMEBOL ile yaptığı röportajda konuya ilişkin olarak konuşan Di Maria: "Gerçek şu ki uzun zamandır Rosaio Central'e dönmek istiyordum. Kulüpte artık işlerin kolay olmadığı doğru. Doğduğum takımda sadece bir yıllığına bile olsa Arjantin futbolunun tadını çıkarmak istiyorum" demişti.

Açıklama sonrasında Di Maria'nın Juventus'tan yakın bir zamanda ayrılacağı konusunda bir algı oluşmuştu. Arjantinli yıldız bu iddialara bir son vermek için sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.

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Di Maria, Juventus'tan ayrılacağı yönündeki iddialara ne dedi?

Di Maria, Instagram hesabından paylaştığı bir gönderinin altında konuya ilişkin olarak şu açıklamayı paylaştı: "Bu yalanlara açıklama yapmaya alışkın değilim ama artık açıklama zamanı geldi. Ocak atında ayrılacağım dedikodularını kim çıkardı bilmiyorum. Rosario Central'da emekli olacağımı söylediğim açıklamalar yeni ama bu açıklamaları 2007'de Avrupa'ya oynamaya geldiğim ilk günden beri yapıyorum."

"Bu, BUGÜN ayrılmak istediğim anlamına gelmiyor. Ocak'ta da ayrılmayacağım. Lütfen haber yapmayı bırakın çünkü bu büyük kulüpte çok mutluyum, bu şehirde çok mutluyum.

"Futbol oynamayı seviyorum, evden maç izlemeyi sevmiyorum. Bu yüzden lütfen okuduğunuz her şeye inanmayın çünkü bir faydası yok. Sadece adımı ve kulübün adını zedeler. Çok teşekkürler."