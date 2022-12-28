Angel Di Maria, Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez'i "futboldaki en büyük pislik" olarak adlandıran Adil Rami ile tartıştı.

Adil Rami, Dünya Kupası finalindeki davranışları yüzünden Martinez'e hakaret etti

Angel Di Maria takım arkadaşını savundu

2018 Dünya Kupası galibiyle tartıştı

NE OLDU? 2022 Dünya Kupası finalinde Arjantin'in galip gelmesinin ardından Emiliano Martinez kutlamalarında Kylian Mbappe ile alay etti. Ayrıca Altın Eldiven'i kazandıktan sonra yaptığı kaba haraketle bir hayli eleştirildi. Arjantin'in kalecisini eleştirenler arasında 2018 Dünya Kupası galibi Adil Rami de vardı. Rami, Martinez için "Futboldaki en büyük or*spu çocuğusun!" dedi ve onu "en nefret edilen oyuncu" ilan etti. Angel Di Maria bu sözlerin ardından takım arkadaşı Emiliano Martinez'i savunmak için Adil Rami ile tartıştı.

NE SÖYLENDİ? Angel Di Maria, Adil Rami'ye şu yanıtı verdi: "Martinez dünyanın en iyi kalecisi. Git başka yerde ağla." 2018 Dünya Kupası galibi ise Di Maria'nın ağladığı dört fotoğrafı göstererek, "Bana öğretebilir misin?" dedi.

BAŞKA NE SÖYLENDİ? Martinez'i savunan takım arkadaşları arasında Leandro Paredes de vardı. Rami'nin eleştirilerine karşı çıkan Paredes, "Evet Rami, şimdi ağlamadan söyle" diyerek şaka yaptı.

SIRADA NE VAR? 2022 Dünya Kupası finalinin ardından lig sahnesine geri dönen oyuncular, kulüplerinin formalarını sırtlarına geçirdi.