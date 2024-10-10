Liverpool'un eski rekor transferi Andy Carroll, Anfield'dan ayrıldıktan sonra West Ham'da dibe vurduğunu ve futbol kariyerindeki zorlukları açık yüreklilikle anlattı. Bugün Bordeaux'da oynayan Carroll, Fransız futbolunun dördüncü liginde mücadele ediyor.

Carroll, 2011 Ocak ayında Newcastle United'dan Liverpool'a 35 milyon sterlin karşılığında transfer olmuş ve o dönemde kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olmuştu. Aynı dönemde Luis Suarez de Ajax'tan Liverpool'a katılmıştı.

Ancak Uruguaylı Suarez, Merseyside'da parıldarken Carroll'ın Liverpool'daki hayatı beklendiği gibi gitmedi. Carroll, 2012 Lig Kupası'nı kazandı ancak sadece 58 maçta 11 gol atabildi ve Brendan Rodgers tarafından West Ham’a 15 milyon sterlin karşılığında satıldı.

West Ham’daki zor yıllar

Carroll’ın Londra'daki altı yılı sakatlıklarla dolu geçti. Bağ yırtılmaları, diz ve ayak bileği sorunları nedeniyle 142 maçta oynasa da bu maçların büyük çoğunluğu ilk üç sezonda gerçekleşti. Bugün o dönemi "hayatımın en zor dönemi" olarak nitelendiren Carroll, şöyle diyor:

"Gerçekten zor bir dönemdi, her şey karanlıktı ve ayağa kalkmak zordu. Kötü kararlar aldım, yanlış tedavi gördüm. Tam anlamıyla çökmüştüm."

Carroll, Newcastle United'a döndüğü 2019'a kadar bu zorlukları yaşadı. Ancak o karanlık dönemden sonra futbol sevgisini yeniden kazandığını ifade ediyor.

Futbolu yeniden seviyor

Bugün Bordeaux’da forma giyen Carroll, Fransa'daki futbol hayatını şu sözlerle anlatıyor: "Burada hayat çok daha sakin. İngiltere'deki gibi değil. Sokaklarda yürüyüp bir restoranda rahatça oturabiliyorum. Futbolu tekrar tam anlamıyla seviyorum"

Carroll ayrıca, Bordeaux'nun mali sıkıntıları nedeniyle bu kulüpte forma giyerken para kazanmadığını, ancak yine de sahada olmanın ve futbol oynamanın ona yettiğini belirtti. Dokuz kez İngiltere Milli Takımı'nın da formasını giyen Carroll, Bordeaux formasıyla çıktığı iki maça dört gol sığdırdı.