Andrey Santos: 'Brezilyalı Busquets' Barcelona'nın ilgilendiği genç dinamo

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Bu yaz yaptıkları tüm mali kurnazlıklara rağmen, Barcelona'nın kadrosunda önümüzdeki 12 ay içinde çözmesi gereken göze çarpan bir sorunu var: 34 yaşındaki Sergio Busquets'in yerini kim nasıl alacak?

Andrey Santos, anavatanı Brezilya'da Busquets ile karşılaştırıldı ve haberlere göre Barcelona'nın iki teklifi Vasco de Gama tarafından reddedildi. Paris Saint-Germain, Manchester City, Newcastle ve Everton da 18 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.

Busquets ile kıyaslanmasında şu yönleri öne çıkıyor. Pas yeteneği ikili mücadelelerdeki direnci ve savunmayı perdeleme şekli açısından benziyorlar. Ancak Brezilyalı genç, hücum açısından daha çok öne çıkıyor.

Gerçek bir box to box için yeteri kadar dayanıklılığa sahip. İlk sezonunda makul miktarda gol atabilme yeteneğini gösterdi. Akan oyunda ve duran toplarda goller buldu.

Bazıları onu daha çok Vasco'da da forma giyen ve kulübün ebedi ikonlarından biri olan Juninho Pernambucano'nun izinden giden bir 8 numara olarak görüyor.

Lyon'dayken serbest vuruş yeteneği sayesinde Avrupa'da adını duyuran Juninho, Resenha Loading YouTube kanalında Andrey için "Fiziksel olarak bir canavar" dedi.

GPS'ini görmek isterdim çünkü durmuyor! Ve teknik olarak, diğerlerinden çok daha üstün.

"Benden daha iyi olmayacak, benden çok daha iyi olacak. O çok daha komple bir oyuncu. 18 yaşında ben onun yarısı kadar oynamadım, bunu söylemekten utanmıyorum."

Juninho'nun yanı sıra Andrey, Vasco akademisinden yeni mezun olan Philippe Coutinho, Douglas Luiz ve Allan'ı da geride bıraktı - ki bunların hepsi şu anda Premier Lig'de oynuyor.

Kulüp tarihinin en genç golcüsü, ilk 25 maçında beş gol kaydetti ve bunların çoğu Serie B'de gelmiş olsa da sonuçta bir profesyonel lig.

Vasco'nun deneyimli orta saha oyuncusu Nene, yakın tarihli bir röportajda, "Bu kadar genç bile görünmüyor" dedi. "Antrenman konusunda inanılmaz bir olgunluğu var, uzun yıllardır bizimleymiş gibi görünüyor.

"Sahada bir vizyonu var, çok kaliteli ve hatlar arasında gidip geliyor. Zaten Brezilya 20 Yaş Altı takımında ve kim bilir, belki yakında A Milli Takım'da parlayacak? Harika bir oyuncu olacak."

Andrey, büyükannesi tarafından Rio de Janeiro'daki yerel bir futsal kulübüne kaydettirdildi. O zamanlar aşırı kiloluydu. Böyle bir seviyeye ulaşmak için oldukça uzun bir yolculuğa çıktı.

Andrey'in cüssesi onu endişelendiriyordu, ancak kısa süre sonra oyuna aşık oldu ve iki yıl sonra Vasco'nun oyuncu kaşiflerinin dikkatini çekti.

Kulübün en genç maça çıkan oyuncusu konumunda ve Vasco onunla sözleşme uzatmak istiyor.

Avrupa'nın cazibesinin önünde sonunda Andrey için direnemeyecek seviyede olacağını biliyorlar ancak Vasco, şimdiden yaklaşık 35 milyon € fiyat biçiyor.

Andrey, "Çok odaklandım, ciddiyim ve kazanan bir zihniyete sahibim. Her zaman kazanmak istiyorum ve takım arkadaşlarımın dinlenmesine izin vermiyorum çünkü her zaman gelişmek istiyorum."

Bu evrim onu Camp Nou'ya taşıyabilir. Busquets'in daha dinamik bir versiyonu olarak kendini Barcelona'da başrolde bulabilir