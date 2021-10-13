Geçen sezon Juventus'u çalıştıran Pirlo'nun adı, Koeman sonrası için Barcelona ile anılıyordu.

Lionel Messi ile yollarını ayırmak zorunda kalan Barcelona, günden güne kötüye giden mali tablosunun yanı sıra sezona sportif anlamda da kötü bir başlangıç yaptı.

Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk iki maçında gol atamayan ve kalesinde altı gol gören Barcelona, La Liga'da oynadığı yedi maçta da 12 puan toplayabildi.

Bu tablonun ardından teknik direktör Ronald Koeman'ın kulüpteki geleceği sorgulanmaya başladı. Katalan ekibinin adı son dönemde Roberto Martinez, Xavi Hernandez ve Andrea Pirlo ile anılıyordu.

Pirlo'nun menajerinden Barcelona açıklaması

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Pirlo'nun menajeri, Barcelona iddialarına şöyle yanıt verdi:

"Şu anda hiçbir kulüple temas halinde değiliz. Ancak geleceğin ne göstereceğini kimse bilemez."

Andrea Pirlo’s agent Tinti about Barcelona rumours: “Barça job? We’re not in talks with any club as things stand now. But who knows what’s gonna happen in the future…”. 🔴🇮🇹 #Pirlo #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2021

Geçtiğimiz sezon Maurizio Sarri ile yolların ayrılmasının ardından Juventus, göreve Andrea Pirlo'yu getirmişti.

Pirlo yönetimindeki Juventus, beklentilerin oldukça uzağında kaldığı bir sezonu geride bırakırken Serie A şampiyonluğunu da Inter'e kaptırmıştı. Bu sonuçların ardından Pirlo ile vedalaşan Juventus yönetimi, eski teknik direktörleri Massimiliano Allegri ile tekrar anlaşma sağlamıştı.

Barcelona'yı neler bekliyor?

Barcelona, 17 Ekim tarihinde La Liga'da Valencia'yı ağırlayacak. Katalan ekibi, 27 Ekim'de ise Camp Nou'da nefeslerin tutulacağı El Clasico karşılaşmasını oynayacak.

Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki sıradaki maçını ise Mircea Lucescu'nun çalıştırdığı Dinamo Kiev ile oynayacak.

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