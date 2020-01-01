Andrea Pirlo Juventus'a antrenör olarak dönüyor

Juventus'un eski yıldızı, 5 yıllık aranın ardından dönüyor. Pirlo 23 yaş altı takımının antrenörü olacak.

'ta Pirlo heyecanı yaşanıyor. 2011-2015 yılları arasında Juventus formasıyla ter döken Andrea Pirlo, 2017 sonbaharında sahalara veda etmişti. Şimdi geri dönüş vakti...

Andrea Pirlo önümüzdeki sezon Juventus'un 23 yaş altı takımının teknik direktörlüğünü üstlenecek. 41 yaşındaki futbol adamı Fabio Pecchia'dan görevi devralacak.

Juventus'un 23 yaş altı, bu sezon Serie C'yi 10. bitirerek playoff'a kalmayı başardı. An itibariyle çeyrek finale yükselen Zebralar'ın Serie B'ye çıkma şansı devam ediyor.

Haberin devamı aşağıda