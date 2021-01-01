Andrea Pirlo: Giroud Juventus için faydalı olabilir

Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Chelsea'nin formda yıldızı Olivier Giroud'nun İtalyan ekibine faydalı olacağını düşünüyor.

Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 'nin yıldızı Olivier Giroud'nun İtalyan ekibine transferi için kapıları açtı.

DAZN'a konuşan Andrea Pirlo, Chelsea ile sözleşmesi Haziran sonunda bitecek olan Fransız golcüye, "Juventus için faydalı olabilir" diyerek göz kırptı.

41 yaşındaki teknik adam, "Ara transfer sezonu yarın açılıyor. Ne yapmak istediğimizi ve imkanlarımızı yönetim ile konuştuk. Forvetlerimiz arasına alternatif bir isim dahil edebiliriz." dedi.

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Bu sezon Chelsea formasıyla 11 maça çıkan Giroud, 4 gol kaydetti.

karşısında fileleri havalandıran Paulo Dybala'nın da Juventus için önemli olduğunun altını çizen Pirlo, "Bizim Dybala'ya onun da bize ihtiyacı var. Hafta boyunca çok iyi çalıştı. Maç esnasında fiziksel olarak iyi mücadele etti. Onu sonuna kadar oyunda tuttuk çünkü gol atacağını umuyorduk." şeklinde konuştu.

Juventus 14 maçta topladığı 27 puanla 'da 5. sırada yer alıyor.