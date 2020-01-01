Andrea Pirlo: Barcelona beni bekliyor!

İtalyan efsane Andrea Pirlo, sosyal medya üzerinden gelen Juventus sorusunu esprili bir dille cevapladı.

Andrea Pirlo, U-23 Takımı'nı çalıştırıp çalıştırmayacağı ile ilgili soruyu kinayesi ile geçiştirdi.

Son olarak ekibi New York City'de forma giyen Pirlo, 22 yıllık futbolculuk kariyerini 2018 yılında tamamladığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda teknik direktörlüğe hazır olduğunu ifade eden Pirlo, eski takım arkadaşı Fabio Cannavaro ile Instagram üzerinden canlı yayın yaparken, bir taraftardan gelen "Juventus U23 Takımı'nı çalıştıracağın doğru mu?" sorusunu esprili bir şekilde yanıtladı:

Haberin devamı aşağıda

Daha fazla takım

"Açıkçası çok fazla teklif var. Ekibimi hazır tutuyorum çünkü her an yurt dışından arayabilirler. Barcelona beni bekliyor! Birçok teklif aldım ancak ilk seçimde hata yapmamak önemli."

İtalyan futbolcu kariyeri boyunca , ve Juventus gibi devlerinde forma giyerken, 2 lig şampiyonluğu ve 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere 16 kupa kazandı.

İtalya Milli Takım formasını ise 116 kez terleten Pirlo, aynı zamanda ülkesi ile 2006 Dünya Kupası zaferini de tattı.