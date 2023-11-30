Andre Onana'dan büyük tepki: Galatasaray maçından sonraki hareketi olay yarattı

Manchester United'ın kalecisi Andre Onana, yaptığı hatalar Şampiyonlar Ligi'nde üç puana mal olunca hayal kırıklığını gizleyemedi.

Galatasaray, Manchester United ile 3-3 berabere kaldı

Onana iki golde hatalı

Maçtan sonra hayal kırıklığını gizleyemedi

NE OLDU? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı RAMS Park'ta ağırlayan Galatasaray, 2-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılmayı başardı. Ancak gözler iki golde yaptığı hata nedeniyle Manchester United'ın file bekçisi Andre Onana'nın üzerindeydi. Andre Onana bitiş düdüğünün çalmasıyla hayal kırıklığını gizleyemedi ve öfkesi kameralara yansıdı.

NE SÖYLENDİ? Maçın ardından konuşan Manchester United menajeri Erik ten Hag, Onana'ya yapılan eleştirileri kabul etmedi: "O iyi bir kaleci. Bu sonuç bir kişi yüzünden alınmadı. Futbolda bireysel hatalar fark yaratabilir ve bunun sorumluluğunu almalısınız ama sonuç her zaman takımın sorumluluğundadır."

BÜYÜK RESİM: Andre Onana'nın istikrarsız performansı dikkat çekerken Kamerun için Afrika Uluslar Kupası'na gitmesi Altay Bayındır'a şans doğurabilir.