Andre Onana, Ajax ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı
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Eredivisie'de ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini sürdüren Ajax, takım içi bir transfere imza attı.
Ajax teknik Direktörü Erik ten Hag, Barcelona'nın da yakından ilgilendiği kaleci Andre Onana ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladıklarını açıkladı.
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Basın toplantısında Onana hakkında konuşan Erik ten Hag, "Milli takım arası boyunca sözleşme konuları ile meşguldük ve sonunda Onana ile yeni sözleşme konusunda anlaştık. Onana ile yeniden anlaşmamız harika bir iş. Bu süreci yürüten ve sonuca ulaştıran Sportif Direktör Marc Overmars'a da teşekkür ediyorum." açıklamalarında bulundu.
2015-2016 sezonunun başında Barcelona'dan Ajax'a transfer olan Kamerunlu kaleci, 4 senede 126 maçta Ajax kalesini korudu.