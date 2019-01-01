Andre Castro'dan Benfica'ya Galatasaray uyarısı

Göztepe'nin Portekizli orta saha oyuncusu Andre Castro, G.Saray'ın Süper Lig'de kötü bir sezon geçirdiğinden Benfica maçlarına önem verdiğini söyledi.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki Galatasaray - Benfica eşleşmesi öncesi Göztepe'nin Portekizli orta sahası Andre Castro'dan açıklama geldi.

A Bola' ya zorlu eşleşmeyi değerlendiren Castro, ''Galatasaray, Süper Lig'de pek iyi bir sezon geçirmiyor. Bu maça sezonun kurtuluşu gözüyle bakıyorlar. O yüzden Benfica maçlarına çok önem veriyorlar,'' sözlerini kullandı.

İstanbul'da oynanacak maç hakkında da konuşan tecrübeli futbolcu, ''Beraberlik, hatta gollü beraberlik Benfica için çok iyi sonuç olacaltır. Benfica için ikinci maçı sahasında oynamak büyük bir avantaj,'' dedi.