Anderson Talisca'nın menajerinden Fenerbahçe açıklaması! Beklenen an geldi mi?

Fenerbahçe'nin uzun süredir hedefinde olan Anderson Talisca'nın menajeri, sarı-lacivertlilerle ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı istiyor

Talisca daha önce Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardığını yalanlamıştı

Şimdi menajerinden açıklama geldi

NE OLDU? Fenerbahçe, Al Nassr'dan renklerine bağlamaya çalıştığı Anderson Talisca için görüşmelerini sürdürüyor. Sky Sport'un haberine göre, Sarı-lacivertliler, Talisca ile prensip anlaşmasına varmıştı ancak Brezilyalı oyuncu bu iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı bir yorumla yalanlamıştı. Şimdi Anderson Talisca'nın menajerinden sürpriz bir hamle geldi.

BÜYÜK RESİM: NTVSpor'un Suudi Arabistan basınına dayandırdığı habere göre, Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Anderson Talisca'yı renklerine bağlamak isteğini açıkladı. Talisca'nın menajerinin Fenerbahçe'nin ilgisini doğruladığı ve sarı-lacivertlilerin ismini ilk kez ilk ağızdan telaffuz ettiği söyleniyor.

DAHA FAZLASI: Fenerbahçe’nin, Talisca’nın transferi için Al Nassr ile yoğun temas halinde olduğu ve şartların netleştirilmesi için çalışıldığı söyleniyor. Özellikle oyuncunun mevcut sözleşme durumu ve bonservis detaylarının görüşüldüğü ifade ediliyor.

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Bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıkan 30 yaşındaki Anderson Talisca bu mücadelelerde 8 gol katkısı verdi.