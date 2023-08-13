Anderson Talisca, Beşiktaş söylentilerinin ortasında kaos dolu bir harekete imza attı

Beşiktaş'a transfer olacağı söylenen Anderson Talisca, Al Nassr ile kazandığı kupanın ardından kaosa neden oldu.

Şenol Güneş, Talisca'nın Beşiktaş'a gelmek istediğini söyledi

Talisca, Al Nassr'a Arap Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk zaferini kazandırdı

Sahaya dikmek istediği bayrak tartışmaya neden oldu

NE OLDU? Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı kulübe dönmek istediğini açıklarken Brezilyalı oyuncu, Al Nassr'ın Arap Kulüpler Şampiyonası'ndaki ilk zaferini yaşadı. Şampiyonluğun ardından Al Nassr bayrağını sahaya dikmek isteyen Talisca ile rakip takımın oyuncuları arasında tartışma yaşandı.

BÜYÜK RESİM: 9 kişiyle Al-Hilal'i 2-1 mağlup eden Al-Nassr'ın şampiyonluğunun ardından Anderson Talisca kulüp renklerini taşıyan bayrağı sahanın ortasına dikmek istedi. Ancak bayrağın dikilmesine üsaade etmeyen Al Hilal oyuncularıyla Brezilyalı futbolcu arasında kavga çıktı.

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DAHA FAZLASI: Beşiktaş'ın Anderson Talisca transferi için resmi görüşmeleri başlattığı söyleniyor. Şenol Güneş, Talisca hakkında şunları söylemişti: "Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama fiyat 10 milyon Euro'dan aşağı değil. Talisca'yı almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevkiyi alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız. Talisca 'Orta yol bulalım, gelmek istiyorum' dedi. Ama istemek başka, gerçekler başka bir şey."